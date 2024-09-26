Роскошная вышивка и заостренные плечи: Дом Balmain представил коллекцию весна-лето 2025

А августе этого года Модный дом Balmain запустил Balmain Beauty. Первыми продуктами стали восемь ароматов Les Éternels de Balmain. Коллекция была вдохновлена ​​парижским наследием Пьера Бальмена - основателя Дома, а также современным влиянием на моду нынешнего креативного директора бренда Оливье Рустена.

Во время создания коллекции прет-а-порте весна-лето 2025 Рустен опять же вдохновлялся новым творением бренда. На подиуме медальер презентовал наряды, которые по свой форме немного напоминали флаконы духов, а некоторые модели и вовсе несли ароматы в руках, намекая на новый продукт.

Были и вещи с изображением женских лиц на платьях, куртках и шортах. Созданы они были с помощью ручной вышивки сотнями тысяч перламутровых бусин и бисера. Помимо этого модельер возможно намекнул нам, что на ароматах не остановится, поскольку на подиуме были платья, которые напоминали палитру нежных теней и по текстуре, и по оттенкам пудры. Не обошлось в коллекции весна-лето и без заостренных плечей, которіе уже стали отличительной чертой бренда. Также интересной была обувь - некоторые модели тоже имели отсылку к дизайну флаконов духов.

Коллекция Balmain весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Balmain весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Balmain весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Balmain весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Balmain весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Balmain весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Balmain весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Balmain весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Balmain весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Balmain весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Balmain весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Balmain весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Balmain весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Balmain весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Balmain весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Balmain весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Balmain весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Balmain весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Balmain весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Читайте также: