Роскошные ткани и только черный цвет: Дом Valentino презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции ready-to-wear осень-зима 2025-2025 Модного дома Valentino. После яркой и жизнерадостной кутюрной коллекции креативный директор марки Пьерпаоло Пиччоли действительно смог удивить, ведь вместе со своей командой представил готическую коллекцию, которая полностью состояла из нарядов черного цвета.

На подиуме бренд представил более 60 луков, и все они отличались роскошным дизайном, элегантностью и женственностью, ведь несмотря на отказ от яркости в этой коллекции Пиччоли не отказался от качества.

В коллекции можно увидеть брючные костюмы, декольте, вещи из бархата и полностью прозрачные платья. Также модельер предлагает изделия с рюшами, мини-платья, кружево, гипюр, 3D-цветы и даже несколько строгих луков с пальто и закрытыми платьями. Было в коллекции и достаточное количество вечерних образов, среди которых особое место заняли платья с воздушными юбками.

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Valentino / Фото: Associated Press

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