Роскошные вечерние образы в коллекции Zuhair Murad сезона весна-лето 2022

Коллекция была представлена в виде фотосессии.
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022 состоит исключительно из вечерних и коктейльных образов.
Цвет и принт
Изысканная пастельная гамма содержит голубые, розовые, мятные, цикломеновые и персиковые тона. Есть черные, белые, красные ансамбли и немного золотого. Принтов не много.
Фактуры и ткани
Преобладают шифон и кружево. Все ткани легкие и красиво драпируются, много плиссировки.
Фасоны и силуэты
Силуэты очень женственные, приталенные. Есть асимметричные проймы, юбки с высоким разрезом и брючные комплекты.
Аксессуары и детали
Обувь очень изящная, состоящая из тонких ремешков.
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