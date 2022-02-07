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Роскошные вечерние образы в коллекции Zuhair Murad сезона весна-лето 2022

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Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News

Коллекция была представлена в виде фотосессии.

Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022 состоит исключительно из вечерних и коктейльных образов. 

Цвет и принт

Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / East News

Изысканная пастельная гамма содержит голубые, розовые, мятные, цикломеновые и персиковые тона. Есть черные, белые, красные ансамбли и немного золотого. Принтов не много. 

Фактуры и ткани

Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / East News

Преобладают шифон и кружево. Все ткани легкие и красиво драпируются, много плиссировки. 

Фасоны и силуэты

Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / East News

Силуэты очень женственные, приталенные. Есть асимметричные проймы, юбки с высоким разрезом и брючные комплекты. 

Аксессуары и детали

Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / © East News
Коллекция Zuhair Murad прет-а-порте сезона весна-лето 2022  / East News

Обувь очень изящная, состоящая из тонких ремешков. 

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