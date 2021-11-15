Розы, бабочки и рюши в коллекции Blumarine сезона весна-лето 2022

Розы, бабочки и рюши в коллекции Blumarine сезона весна-лето 2022

Создается ощущение, что бренд застрял в нулевых.

Коллекция Blumarine прет-а-порте сезона весна-лето 2022, как и коллекция прошлого сезона, возвращает нас к моде начала века: туники с рюшами, декольте, брюки с заниженной талией, цветочные принты, пастельная гамма.

Цвет и принты

Коллекция Blumarine прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Цветовое решение коллекции довольно традиционно для бренда. Преобладают розовые, серо-голубые и салатовые оттенки, есть бежевые и коричневые образы.

Коллекция Blumarine прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Главный принт коллекции - цветочный, а именно, изображение розы довольно крупного формата, но встречаются и хищные принты.

Фактуры и ткани

Коллекция Blumarine прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Основу коллекции составляет полупрозрачный шифон и шелк, есть деним, трикотаж и натуральный мех.

Фасоны и силуэты

Коллекция Blumarine прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Все фасоны выдержаны в стилистике нулевых: брюки с заниженной талией, летящие туники с рюшами, короткие кофты с меховыми воротниками, короткие шорты и кроп-топы.

Обувь и аксессуары

Коллекция Blumarine прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень изящные босоножки с декором из бабочек, украшенных стразами, смотрятся эффектно. Такие же бабочки украшают пряжки поясов.

Коллекция Blumarine прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Внимания заслуживают также яркие сумки и очки с розовыми стеклами.

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