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Рубашки, лаконичные цвета и много рафии: бренд Michael Kors презентовал коллекцию весна-лето 2025

Рубашки, лаконичные цвета и много рафии: бренд Michael Kors презентовал коллекцию весна-лето 2025

Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Во время создания коллекции дизайнер вдохновлялся сериалом Netflix.

В Нью-Йорке в рамках Недели моды состоялся показ новой коллекции прет-а-порте бренда Michael Kors весна-лето 2025. В этот раз дизайнер предлагает лаконичные силуэты навеянные 50-ми годами, потому что на подиуме представлены платья с халтером, юбки-миди подчеркивающие талию, а также свободные плащи и тренчи.

Интересным акцентом коллекции стала рафия, которую Майкл Корс использует в сумках, обуви, панамках и даже в некоторых нарядах. Также можно заметить, что сумки-ведра продолжат быть в тренде и в следующем году. Согласно некоторым модным обозревателям, Корс во время создания коллекции вдохновлялся Италией и новым сериалом Netflix "Рипли" и черно-белыми фотографиями 1990-х годов Херба Ритца.

Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / © Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / © Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / © Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / © Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / © Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / © Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / © Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / © Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / © Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / © Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / © Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / © Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / © Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / © Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / © Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / © Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / © Associated Press
Показ коллекции прет-а-порте Michael Kors весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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