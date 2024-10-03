Рукава-буфы, затянутые талии эстетика 80-х: Louis Vuitton презентовал коллекцию весна-лето 2025

Креативный директор Модного дома Louis Vuitton Николя Жескьер презентовал на Неделе моды в Париже новую коллекцию прет-а-порте. Шоу было посвящено сезону весна-лето 2025.

Создавая эту коллекцию он вдохновлялся эпохой Возрождения и пытался создать архитектурные наряды. Вероятно именно поэтому на подиуме можно увидеть много руковой-буфов, затянутые талии и баски.

Также это очередной бренд, который предлагает эстетику 80-х годов, поскольку в коллекции наявны широкие плечи с подкладками, свободные длинные блузы, а также бриджи с бантами.

Искусство было важной частью этой коллекции. В некоторых образах использовали картины французского концептуалиста Лорана Грассо. Пять из его полотен из серии "Исследования прошлого" было имплементировано в принты для коллекции.

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Подиум был декорирован с помощью разных чемоданов Louis Vuitton.

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

В конце шоу Николя Жескьер вышел к гостям в черном наряде и белой фктболке.

Коллекция Louis Vuitton весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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