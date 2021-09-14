Рукава Пьеро: модный тренд сезона осень-зима 2021-2022

Тренд довольно неожиданный, но при этом очень практичный в холодную погоду.

В сезоне осень-зима 2021-2022 в моде будет одежда с очень длинными, закрывающими руку целиком, рукавами. Особенно эффектно так называемые "рукава Пьеро" смотрятся на трикотажных свитерах оверсайз или, как в коллекции Balmain, с короткими свитерами рельефной вязки.

Коллекция Balmain прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Но не только свитеры в этом сезоне могут быть с длинными рукавами. Например, Raf Simons показал рубашки с очень длинными рукавами и манжетами.

Коллекция Raf Simons прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

А Rick Owens предложил носить пальто с длинными рукавами и блузы с одним, но очень длинным рукавом.

Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

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