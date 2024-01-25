Рюши, блестки и "порезанные" платья: бренд Viktor and Rolf представил эпатажную коллекцию

Viktor and Rolf - голландский Дом моды класса люкс, основанный в 1993 году Виктором Хорстингом и Рольфом Снуреном. В прошлом году дизайнеры вызвал фурор своей забавной коллекцией нарядов, поскольку презентовали перевернутые и раздвоенные платья. Соответственно, чего-то подобного все от них ждали и в этот раз, но дизайнеры отдали предпочтение относительной лаконичности, хотя и не обошлось без привычной для бренда авангардности.

На подиуме можно увидеть в основном черные, белые и пудровые оттенки. Платья в коллекции были с рюшами, расшитые бисером, некоторые были с прозрачными вставками, которые имитировали голое тело. Однако также можно заметить несколько необычных моделей, которые напоминали изрезанные платья и пальто.

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Viktor&Rolf / Фото: Associated Press

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