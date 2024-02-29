Рюши, теплые оттенки и романтика: бренд Chloe представил коллекцию осень-зима 2024-2025

Коллекция Chloe ready-to-wear сезона осень-зима 2024-2025 стала дебютной для Чемены Камали - нового креативного директора бренда. Коллекция выглядит многообещающе и довольно оригинально, поскольку дизайнер объединила в ней элементы богемного стиля, романтики и хиппи.

На подиуме можно заметить теплые оттенки и большое количество рюш, а также пелерины, которые присутствуют как в платьях, так и в верхней одежде.

Дизайнер предлагает изделия из кружева, клетчатые пальто и меховые плащи. Головные уборы также здесь присутствуют и являют собой мягкие повязки на голове из искусственного меха. А вот что касается украшений, то бренд Chloe предлагает клиентам объемные золотые изделия, очки-авиаторы и сумки-хобо.

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chloe / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chloe / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chloe / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chloe / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chloe / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chloe / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chloe / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chloe / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chloe / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chloe / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chloe / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chloe / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chloe / Фото: Associated Press

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