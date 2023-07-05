С элементами смокинга и красивыми силуэтами: бренд Mabille презентовал коллекцию осень-зима 2023-2024

Французский модельер Алексис Мабиль и креативный директор одноименного лейбла Alexis Mabille презентовал на Неделе высокой моды свою кутюрную коллекцию. Вещи дизайнера в этот раз были насквозь пропитана деталями смокинга, также он использовал классические силуэты, довольно насыщенные оттенки и цветочный декор.

Дизайнер хотел этой коллекцией показать женщину с характером, яркую личность, поэтому модели вышли на подиум с пустыми бокалами из-под шампанского в руках. Этот небольшой аксессуар в их руках полностью соответствовал названию коллекции - Mondaines - это французское слово, обозначающее тусовщиц и любительниц вечеринок. Его можно свободно перевести как "светские львицы".

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Mabille / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Mabille / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Mabille / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Mabille / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Mabille / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Mabille / Фото: Associated Press

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