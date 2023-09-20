С украинской символикой: Светлана Бевза презентовала новую коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке

Коллекция выполнена в классической для бренда лаконичной и элегантной манере, но с нотками сексуальности, поскольку наряды сшиты из легких, полупрозрачных тканей, имеют небольшие разрезы и вырезы.

В коллекции дизайнер показала шелковые и атласные бралетты, брюки, оверсайз жакеты, длинные и короткие платья. Также она предлагает кожаные сумки с фурнитурой-колосками, туфли на каблуках, бабуши и кепки.

Показ Svitlana Bevza весна прет-а-порте 2024 / Фото: Getty Images

Показ Svitlana Bevza весна прет-а-порте 2024 / Фото: Getty Images

Показ Svitlana Bevza весна прет-а-порте 2024 / Фото: Getty Images

Показ Svitlana Bevza весна прет-а-порте 2024 / Фото: Getty Images

Показ Svitlana Bevza весна прет-а-порте 2024 / Фото: Getty Images

Показ Svitlana Bevza весна прет-а-порте 2024 / Фото: Getty Images

Коллекция получилась очень чистой, светлой, но также в ней Светлана показала и несколько ярких вещей, разнообразив так немного свою черно-белую привычную гамму нарядов. Яркие оранжевые и черные цвета символизировали украинские чернобривцы, также дизайнер представила на моделях несколько украшений с ними.

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