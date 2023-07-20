Самые востребованные вещи второго квартала 2023 года: что чаще всего сметали с полок магазинов

Несмотря на огромный выбор моделей и брендов, в модном мире все же существует большой спрос на базовые и удобные вещи в число которых часто входят белые майки, джинсовые шорты и кроссовки.

Именно поэтому Lyst Index составил список самых популярных брендов и товаров этого квартала. Ранее они называли востребованные вещи прошлого квартала.

Чтобы найти самые популярные продукты в мире, Lyst фильтрует более восьми миллионов товаров по объему упоминаний в социальных сетях, а также по поисковым запросам, просмотрам страниц, взаимодействиям и продажам в приложении Lyst.

Все вещи попавшие в список нельзя назвать бюджетными, но они пользуются большим спросом.

1. Майка Loewe Anagram

2. Кроссовки Onitsuka Tiger Mexico 66

3. Солнцезащитные очки Versace Maxi Medusa Biggie

4. Сумка Loewe из рафии

5. Кроссовки New Balance Aime Leon Dore

6. Шорты - Agolde

7. Балетки Alaia в сеточку

8. Вьетнамки The Row City

9. Сумка Longchamp Le Pliage

10. Кепка Loro Piana

Читайте также: