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Самые востребованные вещи второго квартала 2023 года: что чаще всего сметали с полок магазинов

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
813
Время на прочтение
1 мин
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Самые востребованные вещи второго квартала 2023 года: что чаще всего сметали с полок магазинов

Несмотря на огромный выбор моделей и брендов, в модном мире все же существует большой спрос на базовые и удобные вещи в число которых часто входят белые майки, джинсовые шорты и кроссовки.

Именно поэтому Lyst Index составил список самых популярных брендов и товаров этого квартала. Ранее они называли востребованные вещи прошлого квартала.

Чтобы найти самые популярные продукты в мире, Lyst фильтрует более восьми миллионов товаров по объему упоминаний в социальных сетях, а также по поисковым запросам, просмотрам страниц, взаимодействиям и продажам в приложении Lyst.

Все вещи попавшие в список нельзя назвать бюджетными, но они пользуются большим спросом.

1. Майка Loewe Anagram

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2. Кроссовки Onitsuka Tiger Mexico 66

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3. Солнцезащитные очки Versace Maxi Medusa Biggie

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4. Сумка Loewe из рафии

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5. Кроссовки New Balance Aime Leon Dore

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6. Шорты - Agolde

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7. Балетки Alaia в сеточку

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8. Вьетнамки The Row City

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9. Сумка Longchamp Le Pliage

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10. Кепка Loro Piana

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Дата публикации
Просмотры
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