Сдержанная и элегантная коллекция Versace сезона осень-зима 2021-2022

В показе участвовали много популярных моделей: Ирина Шейк, сестры Хадид и другие.

Коллекция Versace прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 выглядит достаточно сдержанной и очень практичной.

Цвет и принты

Коллекция Versace прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Преобладает золотисто-коричневая гамма, много черного, есть линия очень ярких вещей, но их не так уж и много.

Коллекция Versace прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Зато довольно много принтов, в основном геометрических и с изображением логотипа.

Фактуры и ткани

Коллекция Versace прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Довольно необычно использование глянцевого пластика в качестве ткани для плащей и пальто. Так же много металлизированной ткани, шерсти и полупрозрачного шифона.

Фасоны и силуэты

Коллекция Versace прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Силуэты очень женственные, много мини. Есть укороченные брюки и короткие плащи.

Аксессуары и детали

Коллекция Versace прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Обратите внимание на обувь на высокой платформе, которая обещает стать хитом.

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