Сдержанная и элегантная коллекция Versace сезона осень-зима 2021-2022

В показе участвовали много популярных моделей: Ирина Шейк, сестры Хадид и другие.
Коллекция Versace прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 выглядит достаточно сдержанной и очень практичной.
Цвет и принты
Преобладает золотисто-коричневая гамма, много черного, есть линия очень ярких вещей, но их не так уж и много.
Зато довольно много принтов, в основном геометрических и с изображением логотипа.
Фактуры и ткани
Довольно необычно использование глянцевого пластика в качестве ткани для плащей и пальто. Так же много металлизированной ткани, шерсти и полупрозрачного шифона.
Фасоны и силуэты
Силуэты очень женственные, много мини. Есть укороченные брюки и короткие плащи.
Аксессуары и детали
Обратите внимание на обувь на высокой платформе, которая обещает стать хитом.
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