Сексуальная черно-белая коллекция Valentino сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция получилась очень эффектной.

Коллекция Valentino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 была показана в здании миланского театра Piccolo Teatro.

Цвет и принты

Коллекция Valentino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Вся коллекция выдержана в черно-белой цветовой гамме. В ней есть всего несколько золотых образов.

Коллекция Valentino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Принтов не много, в основном это ромб, клетка и очень крупная "елочка".

Фактуры и ткани

Коллекция Valentino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Набор тканей достаточно традиционен для бренда, в нем присутствует и кружево, и трикотаж, и тонкая шерсть. Но кроме этих тканей в коллекцию заметную роль играет перфорированная ткань, больше напоминающая сетку.

Фасоны и силуэты

Коллекция Valentino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Обратите внимание, большинство нарядов можно было бы назвать "мечтой классного руководителя", потому что они созданы по принципу "белый верх - черный низ", имеют белые воротники или воротники-стойки, но из-за того, что практически все они экстракороткие, смотрятся очень сексуально.

Аксессуары и детали

Коллекция Valentino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Обувь очень разнообразная. Стоит обратить внимание на изящные туфли и грубоватые сапоги на толстой подошве.

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