Сексуально, нежно и красиво: украинский бренд Frolov дебютировал на Неделе моды в Нью-Йорке

Украинский модный бренд Frolov, создавший множество нарядов для голливудских знаменитостей среди которых были Дженнифер Лопес, Бейонсе и Сабрина Карпентер, дебютировал в Нью-Йорке на Неделе моды.

Коллекция бренда получила название "Ivasyk" и была вдохновленная украинской народной сказкой "Ивасик-Телесик", а ее отличительной чертой стали прозрачные ткани, драматичные вырезы, короткие юбки и вышивка в украинских мотивах.

Она также включала такие детали, как мюли на высоких каблуках, накидки из тонких тканей, серьги и подвески, изготовленные из выдувного стекла ручной работы.

Коллекци Frolov весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Коллекци Frolov весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Коллекци Frolov весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Коллекци Frolov весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Во время мероприятия наряды из коллекции весна-лето 2025 демонстрировались как на моделях, так и как выставочные экспонаты.

Коллекци Frolov весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Коллекци Frolov весна-лето 2025 / Фото: Getty Images

Некоторыми деталями дизайнер делился в Instagram.

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