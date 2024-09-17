Сексуально, нежно и красиво: украинский бренд Frolov дебютировал на Неделе моды в Нью-Йорке

Украинский модный бренд Frolov, создавший множество нарядов для голливудских знаменитостей среди которых были Дженнифер Лопес, Бейонсе и Сабрина Карпентер, дебютировал в Нью-Йорке на Неделе моды.
Коллекция бренда получила название "Ivasyk" и была вдохновленная украинской народной сказкой "Ивасик-Телесик", а ее отличительной чертой стали прозрачные ткани, драматичные вырезы, короткие юбки и вышивка в украинских мотивах.
Она также включала такие детали, как мюли на высоких каблуках, накидки из тонких тканей, серьги и подвески, изготовленные из выдувного стекла ручной работы.
Во время мероприятия наряды из коллекции весна-лето 2025 демонстрировались как на моделях, так и как выставочные экспонаты.
Некоторыми деталями дизайнер делился в Instagram.
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