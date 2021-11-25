Сексуальные вырезы и юбки-баллоны в коллекции Christian Siriano сезона весна-лето 2022

Коллекция радует яркими красками и неформальным отношением к созданию одежды для моделей plus-size.
Коллекция Christian Siriano прет-а-порте сезона весна-лето 2022, как и предыдущие коллекции дизайнера, содержит в себе линию одежды для моделей plus-size.
И это не пара платьев, больше напоминающих мешки и показанных скорее для того, чтобы удовлетворить общественное мнение, как в коллекциях большинства брендов, а полноценная линия с очень интересными решениями для нестандартных фигур.
Цвет и принты
Наряду с черными образами, которых в коллекции достаточно много, присутствуют очень яркие, салатовые, горчичные и зеленые наряды.
Есть принты, но их совсем немного: полоска и черно-белая геометрия.
Фактуры и ткани
В коллекции очень много черного кружева. Есть блестящий шелк и атлас.
Фасоны и силуэты
Очень женственные силуэты. Много бра вместо топов, юбок-баллонов и платьев с интригующими прорезями.
Аксессуары и детали
Очень эффектно смотрятся бирюзовые сумочки необычной формы, которые дополняют горчичный наряд и изящные открытые босоножки.
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