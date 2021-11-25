Сексуальные вырезы и юбки-баллоны в коллекции Christian Siriano сезона весна-лето 2022

Сексуальные вырезы и юбки-баллоны в коллекции Christian Siriano сезона весна-лето 2022

Коллекция радует яркими красками и неформальным отношением к созданию одежды для моделей plus-size.

Коллекция Christian Siriano прет-а-порте сезона весна-лето 2022, как и предыдущие коллекции дизайнера, содержит в себе линию одежды для моделей plus-size.

Коллекция Christian Siriano прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

И это не пара платьев, больше напоминающих мешки и показанных скорее для того, чтобы удовлетворить общественное мнение, как в коллекциях большинства брендов, а полноценная линия с очень интересными решениями для нестандартных фигур.

Цвет и принты

Коллекция Christian Siriano прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Наряду с черными образами, которых в коллекции достаточно много, присутствуют очень яркие, салатовые, горчичные и зеленые наряды.

Коллекция Christian Siriano прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Есть принты, но их совсем немного: полоска и черно-белая геометрия.

Фактуры и ткани

Коллекция Christian Siriano прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

В коллекции очень много черного кружева. Есть блестящий шелк и атлас.

Фасоны и силуэты

Коллекция Christian Siriano прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень женственные силуэты. Много бра вместо топов, юбок-баллонов и платьев с интригующими прорезями.

Аксессуары и детали

Коллекция Christian Siriano прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень эффектно смотрятся бирюзовые сумочки необычной формы, которые дополняют горчичный наряд и изящные открытые босоножки.

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