Серебряная одежда и аксессуары - писк моды сезона осень-зима 2021-2022

Одежда из серебра этой осенью и зимой будет на пике популярности.

В сезоне осень-зима 2021-2022 в моду входят серебряные металлизированные ткани и россыпи пайеток.

Коллекция Balmain прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Одежда из серебряных металлизированных тканей наиболее широко представлена в коллекции Balmain, где есть даже серебряный трикотаж.

Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Также много серебряной одежды и аксессуаров из серебряной фольги и стразов в коллекции Dolce & Gabbana.

Коллекция Victoria Beckham прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Остальные бренды более деликатно представили тенденции, в основном платьями, усыпанными пайетками, сумками или серебряной обувью, как у Victoria Beckham.

Смотрите также лучшие коллекции прет-а-порте осень-зима 2021-2022

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку