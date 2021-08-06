Серебряная одежда и аксессуары - писк моды сезона осень-зима 2021-2022

Одежда из серебра этой осенью и зимой будет на пике популярности.
В сезоне осень-зима 2021-2022 в моду входят серебряные металлизированные ткани и россыпи пайеток.
Одежда из серебряных металлизированных тканей наиболее широко представлена в коллекции Balmain, где есть даже серебряный трикотаж.
Также много серебряной одежды и аксессуаров из серебряной фольги и стразов в коллекции Dolce & Gabbana.
Остальные бренды более деликатно представили тенденции, в основном платьями, усыпанными пайетками, сумками или серебряной обувью, как у Victoria Beckham.
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