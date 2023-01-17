Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Шапки летчика, клетка и немного гламура: Armani презентовал мужскую коллекцию осень-зима 2023-24

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
309
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Шапки летчика, клетка и немного гламура: Armani презентовал мужскую коллекцию осень-зима 2023-24

Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Коллекция получилась разнообразной, стильной и со множеством аксессуаров.

Во время Недели моды в Милане бренд Armani презентовал свою новую мужскую коллекцию осень-зима 2023-24, во время которой дизайнер вдохновлялся архитектурой Милана.

На подиуме модели демонстрировали клетчатые костюмы, кожаные сумки, легкие стеганые куртки, худи из разных материалов и даже спортивные предметы одежды. Конечно же, не обошлось без классических элегантных костюмов бренда, нескольких ярких вечерних вещей с фирменными пайетками и стразами, которые довольно часто можно увидеть в коллекциях Armani.

Также Модный дом предлагает носить мужчинам головные уборы: шапки летчика из кожи и кепки разных цветов.

Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / © Associated Press
Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
309
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация