Шапки летчика, клетка и немного гламура: Armani презентовал мужскую коллекцию осень-зима 2023-24

Во время Недели моды в Милане бренд Armani презентовал свою новую мужскую коллекцию осень-зима 2023-24, во время которой дизайнер вдохновлялся архитектурой Милана.

На подиуме модели демонстрировали клетчатые костюмы, кожаные сумки, легкие стеганые куртки, худи из разных материалов и даже спортивные предметы одежды. Конечно же, не обошлось без классических элегантных костюмов бренда, нескольких ярких вечерних вещей с фирменными пайетками и стразами, которые довольно часто можно увидеть в коллекциях Armani.

Также Модный дом предлагает носить мужчинам головные уборы: шапки летчика из кожи и кепки разных цветов.

Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Armani осень-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

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