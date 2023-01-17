Шапки летчика, клетка и немного гламура: Armani презентовал мужскую коллекцию осень-зима 2023-24
Коллекция получилась разнообразной, стильной и со множеством аксессуаров.
Во время Недели моды в Милане бренд Armani презентовал свою новую мужскую коллекцию осень-зима 2023-24, во время которой дизайнер вдохновлялся архитектурой Милана.
На подиуме модели демонстрировали клетчатые костюмы, кожаные сумки, легкие стеганые куртки, худи из разных материалов и даже спортивные предметы одежды. Конечно же, не обошлось без классических элегантных костюмов бренда, нескольких ярких вечерних вещей с фирменными пайетками и стразами, которые довольно часто можно увидеть в коллекциях Armani.
Также Модный дом предлагает носить мужчинам головные уборы: шапки летчика из кожи и кепки разных цветов.