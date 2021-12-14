Шелк и мех в коллекции Fendi сезона весна-лето 2022

Шелк и мех в коллекции Fendi сезона весна-лето 2022

Удивительно элегантная и гармоничная коллекция была представлена в Милане знаменитым Модным домом.

Коллекция Fendi прет-а-порте сезона весна-лето 2022 выглядит очень изысканно, тонкие сочетания оттенков и женственные силуэты придутся по вкусу тем, кто любит сдержанную роскошь.

Цвет и принты

Коллекция Fendi прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Преобладает пастельная гамма: много молочно-белых, золотистых коричневых, розовых, сиреневых и голубых тонов.

Коллекция Fendi прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень красивые принты, особенно интересно смотрится принт из графических изображений женского профиля.

Фактуры и ткани

Коллекция Fendi прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Преобладают блестящий шелк и атлас, есть кожа, мех и немного кружева. Есть вещи с бахромой.

Фасоны и силуэты

Коллекция Fendi прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень разнообразные силуэты, есть летящие платья в пол и короткие туники, широкие брюки и бра вместо топов.

Аксессуары и детали

Коллекция Fendi прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Довольно необычными для летнего сезона являются меховые сумки, представленные в коллекции, а также обувь с меховыми деталями.

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