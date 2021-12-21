Широкие брюки и прозрачные платья в коллекции Giorgio Armani сезона весна-лето 2022

Знаменитый Модный дом показал нежную и романтичную коллекцию.

Коллекция Giorgio Armani прет-а-порте сезона весна-лето 2022 выдержана в лучших традициях Модного дома.

Цвет и принты

Коллекция Giorgio Armani прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Цветовая гамма неяркая, преобладают нежно-розовые, сиреневые и бледно-голубые оттенки.

Коллекция Giorgio Armani прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Принты в основном цветочные.

Фактуры и ткани

Коллекция Giorgio Armani прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Шелк, шифон и фатин составляют основу коллекции.

Фасоны и силуэты

Коллекция Giorgio Armani прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Большинство силуэтов свободные, есть платья с завышенной талией. Штаны-блумерсы, которых в коллекции очень много, хорошо сочетаются как с кроп-топами, так и с жакетами.

Аксессуары и детали

Коллекция Giorgio Armani прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень интересная обувь, особенно босоножки с декоративной шнуровкой спереди.

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