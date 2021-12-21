Широкие брюки и прозрачные платья в коллекции Giorgio Armani сезона весна-лето 2022

Знаменитый Модный дом показал нежную и романтичную коллекцию.
Коллекция Giorgio Armani прет-а-порте сезона весна-лето 2022 выдержана в лучших традициях Модного дома.
Цвет и принты
Цветовая гамма неяркая, преобладают нежно-розовые, сиреневые и бледно-голубые оттенки.
Принты в основном цветочные.
Фактуры и ткани
Шелк, шифон и фатин составляют основу коллекции.
Фасоны и силуэты
Большинство силуэтов свободные, есть платья с завышенной талией. Штаны-блумерсы, которых в коллекции очень много, хорошо сочетаются как с кроп-топами, так и с жакетами.
Аксессуары и детали
Очень интересная обувь, особенно босоножки с декоративной шнуровкой спереди.
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