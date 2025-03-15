Широкие плечи и яркие цвета: бренд Saint Laurent презентовал коллекцию осень-зима 2025-2026

Это коллекция, которая оставила после себя много эмоций и послевкусий. Также в ней четко прослеживались многие модные коды заложенные основателем бренда.

Энтони Ваккарелло, креативный директор Модного дома Saint Laurent, презентовал публике коллекцию на сезон осень-зима 2025-2026. Шоу состоялось в рамках Недели моды в Париже и стало заключительным.

Коллекция казалась сдержанной, но все же стала и взрывом цвета, поскольку включала оттенки фуксии, коралловые, синие, охру, изумрудные и оливковые. Ранее все эти цвета уже появлялись на подиуме, во время показов бренда, однако этого их сочетания создавали вау-эффект. Что касается фасонов, то Ваккарелло предлагает широкие плечи, прямые силуэты, наряды из винила, которые во время движения создавали острые заломы. Также интересным ярким штрихом коллекции стал леопардовый принт.

Показ Saint Laurent осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Saint Laurent осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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