Широкие плечи и яркие цвета: бренд Saint Laurent презентовал коллекцию осень-зима 2025-2026
Это коллекция, которая оставила после себя много эмоций и послевкусий. Также в ней четко прослеживались многие модные коды заложенные основателем бренда.
Энтони Ваккарелло, креативный директор Модного дома Saint Laurent, презентовал публике коллекцию на сезон осень-зима 2025-2026. Шоу состоялось в рамках Недели моды в Париже и стало заключительным.
Коллекция казалась сдержанной, но все же стала и взрывом цвета, поскольку включала оттенки фуксии, коралловые, синие, охру, изумрудные и оливковые. Ранее все эти цвета уже появлялись на подиуме, во время показов бренда, однако этого их сочетания создавали вау-эффект. Что касается фасонов, то Ваккарелло предлагает широкие плечи, прямые силуэты, наряды из винила, которые во время движения создавали острые заломы. Также интересным ярким штрихом коллекции стал леопардовый принт.