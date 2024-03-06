Шляпы с широкими полями, кардиганы и платформа: Дом Chanel презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ Модного дома Chanel. В этот раз креативный директор бренда Виржини Виар решила сделать коллекцию более современной, но, конечно же, не забыла про классическую стилистику, присущую бренду в ретро-эстетике. В сезоне осень-зима 2024-2025 бренд делает главным аксессуаром шляпу с широкими полями, и это прямая отсылка к основательнице Модного дома Коко Шанель, которая как раз начала свой путь с изготовления головных уборов.

Также на подиуме бренд предлагает большое количество вещей из трикотажа, традиционные наряды из твида разных оттенков, но также и брючные костюмы, юбки ниже колен, свободные кардиганы с поясом на талии, а также легкие платья. Интересной была и обувь, ведь на подиуме можно заметить стильные теплые высокие замшевые сапоги с фирменным черным носком, а также различные варианты сапог и ботинок на платформе. Однако, помимо Коко, Виар явно вдохновлялась и творчеством Лагерфельда, поскольку в коллекции также чувствуется и стилистика 80-х годов.

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Chanel / Фото: Associated Press

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