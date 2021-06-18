Шубы, кроп-топы и меховые босоножки в коллекция Fendi сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция знаменитого Модного дома Fendi выглядит действительно роскошно.
Коллекция Fendi прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 была показана на фоне римских развалин. Это дебютная коллекция прет-а-порте нового креативного директора Дома Кима Джонса.
Цвет и принт
Цветовая гамма, наверное, не могла бы быть более утонченной - в ней собраны все оттенки бежевого, коричневого, карамельного, кофе с молоком и цвета ванили и молочно-белого. Отдельно дана черная линия, без каких-либо вкраплений.
Принтов практически нет.
Фактуры и ткани
Тонкая игра фактур добавляет образам глубины и выразительности: блестящий атлас и пушистый трикотаж, мех и замша, шелк и шерсть.
В коллекции много меха, в основном переработанного, и шуб из плетеного меха. Также используется кожа питона и змей.
Фасоны и силуэты
Стоит обратить внимание на обилие кроп-топов, которые хорошо сочетаются с юбками и брюками с высокой талией. Шубы имеют интересный крой, как и пальто. с некоторой асимметрией.
Аксессуары и детали
Стоит обратить внимание на босоножки с открытым носком, которые особенно необычно смотрятся с мехом на носке.
Также очень хороши сапоги с высокими прямыми голенищами.
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