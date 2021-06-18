Шубы, кроп-топы и меховые босоножки в коллекция Fendi сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция знаменитого Модного дома Fendi выглядит действительно роскошно.

Коллекция Fendi прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 была показана на фоне римских развалин. Это дебютная коллекция прет-а-порте нового креативного директора Дома Кима Джонса.

Цвет и принт

Коллекция Fendi прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Цветовая гамма, наверное, не могла бы быть более утонченной - в ней собраны все оттенки бежевого, коричневого, карамельного, кофе с молоком и цвета ванили и молочно-белого. Отдельно дана черная линия, без каких-либо вкраплений.

Принтов практически нет.

Фактуры и ткани

Коллекция Fendi прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Тонкая игра фактур добавляет образам глубины и выразительности: блестящий атлас и пушистый трикотаж, мех и замша, шелк и шерсть.

Коллекция Fendi прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

В коллекции много меха, в основном переработанного, и шуб из плетеного меха. Также используется кожа питона и змей.

Фасоны и силуэты

Коллекция Fendi прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Стоит обратить внимание на обилие кроп-топов, которые хорошо сочетаются с юбками и брюками с высокой талией. Шубы имеют интересный крой, как и пальто. с некоторой асимметрией.

Аксессуары и детали

Коллекция Fendi прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Стоит обратить внимание на босоножки с открытым носком, которые особенно необычно смотрятся с мехом на носке.

Коллекция Fendi прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Также очень хороши сапоги с высокими прямыми голенищами.

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