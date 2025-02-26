Шубы, кружево и сочетание платка с кепкой: бренд Gucci представил коллекцию осень-зима 2025-2026

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ новой коллекции итальянского Модного дома Gucci.
Коллекцию презентовали после ухода с Модного дома модельера Сабато Де Сарно и над коллекцией работала творческая команда дизайнеров бренда, которые решили вернуть на подиум более сексуальные ретро-силуэты.
На подиуме можно было увидеть много проверенных временем силуэтов, без радикальных направлений и экспериментов. Также, как и у многих других брендов в этом сезоне, команда Gucci презентовала много вариантов меховых изделий, кружева, мини, ярких колготок с принтами, а также пастельную цветовую гамму, хотя и было несколько ярких цветов в виде салатового и фиолетового оттенков.
Также с нами продолжает оставаться сочетании кепки и платка. Этот тренд удачно перекочевал из 2024-года и Gucci явно хотят его укрепить.
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