Скандальные колье-петли и эффектная обувь в коллекции Givenchy сезона весна-лето 2022

Показ коллекции знаменитого Модного дома сопровождался громким скандалом.
Коллекция Givenchy прет-а-порте сезона весна-лето 2022 вызвала возмущение общественности. Представленное в ней колье в виде петли критики сочли романтизацией суицида и решительно осудили креативного директора бренда.
Цвет
Несмотря на то, что в коллекции преобладали черные образы и черно-белые сочетания, нашлось в ней место и ярким вещам: лавандовым, лимонным, красным и зеленым деталям.
Фактуры и ткани
Очень красиво смотрелись сочетания матовой шерсти, пушистого трикотажа и глянцевых высоких ботфортов. Также в коллекции много полупрозрачных тканей, плиссировки, гофре, есть замша и кружево.
Фасоны и силуэты
Большинство жакетов и безрукавок с объемной баской, которая красиво подчеркивает талию. Очень интересны корсетные топы, которые иногда демонстрируются с выглядывающими из-под них бра.
Аксессуары и детали
Колье в виде петли, которое спровоцировало волну возмущения критиков, - не самый яркий аксессуар в коллекции. Там есть интересные сумки и, главное, очень эффектные высокие ботфорты на платформе в замшевом, кожаном и глянцево-кожаном варианте и в разных цветах.
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