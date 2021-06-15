Сказочная коллекция Christian Dior сезона осень-зима 2021-2022

Креативный директор знаменитого Модного дома Christian Dior Мария Грация Кьюри показала коллекцию, вдохновением для которой послужили сюжеты и образы ее любимых сказок.
Коллекция Christian Dior прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 была показана в Зеркальном зале Версаля, что, конечно, добавило действу сказочной атмосферы.
Цвет и принт
Цветовая гамма очень изысканная. Преобладают черно-бело-серые сочетания, глубокий синий и винно-красный. Но есть и бежевые, зеленоватые и золотистые вкрапления.
Из принтов можно отметить клетку и леопарда.
Фактуры и ткани
Очень красивая игра фактур и тонкий подбор тканей: деним и трикотаж, прозрачный шифон и тонкая шерсть, перфорированные ткани и твид, стеганые ткани - все сочетается весьма гармонично.
Фасоны и силуэты
Женственно смотрятся широкие юбки миди, рукава-фонарики, укороченные брюки и пышные юбки из фатина.
Аксессуары и детали
Обувь очень разнообразная, а красные балетки с шипами и черно-белые сапоги с декоративной шнуровкой обещают стать хитом грядущего сезона.
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