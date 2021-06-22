Смелая и сексуальная коллекция Givenchy сезона осень-зима 2021-2022

Креативный директор знаменитого Модного дома Givenchy Мэттью Уильямс создал очень фотогеничную коллекцию.

Коллекция Givenchy прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 получилась очень откровенной и лаконичной.

Цвет

Коллекция Givenchy прет-апорте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Использовано всего несколько цветов: черный, глубокий шоколадно-коричневый, изумрудно-зеленый, лавандовый и бежевый с красными акцентами. Большинство образов монохромные.

Фактуры и ткани

Коллекция Givenchy прет-апорте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Очень выразительная игра фактур. Используется очень много меха, который красиво оттеняет матовость шерсти и тонкого трикотажа, соседствует с обнаженным телом.

Фасоны и силуэты

Коллекция Givenchy прет-апорте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Сексуальность в одежде - это не всегда обнаженное тело, хотя и такие наряды в коллекции присутствуют. Ставка сделана скорее на лаконизм кроя и чистоту линий, красоту силуэтов. Отсутствие лишних деталей не отвлекает от главного.

Коллекция Givenchy прет-апорте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Очень красивые жакеты, прямые узкие брюки, платья-сарафаны по фигуре с молнией спереди, дубленки и пуховики.

Коллекция Givenchy прет-апорте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Хороши также полупрозрачные платья.

Аксессуары и детали

Коллекция Givenchy прет-апорте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Очень эффектная обувь - грубоватые ботильоны с круглым носком.

Коллекция Givenchy прет-апорте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Хит коллекции - меховые варежки - мы обязательно увидим в инстаграмах звезд и лидеров мнений.

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