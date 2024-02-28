Совершенно прозрачные ткани и роскошные цвета: Saint Laurent представил коллекцию осень-зима 2024-2025

Обнаженное тело уже давно не считается в мире моды чем-то особенным, но полностью прозрачную коллекцию на этой Неделе моды еще не делал никто.

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции ready-to-wear осень-зима 2024-2025 Модного дома Saint Laurent. В этот раз креативный директор бренда Энтони Ваккарелло решил сделать коллекцию невероятно легкой и с сексуальными нотками. Практически все представленные на подиуме наряды были выполнены из полупрозрачных тканей, которые только немного прикрывали грудь, но также было несколько вариантов объемных шуб, жакетов и костюмов, который дизайнер предлагает носить на голое тело.

Интересными деталями образов также стали головные уборы-тюрбаны, массивные золотые украшения и яркие макияжи. А вот цветовая палитра осталась практически такой же, как в и предыдущих коллекциях бренда, поскольку преобладали в ней оливковые, коричневые, горчичные и бордовые оттенки.

В коллекции Ваккарелло предлагает клиентам блузы в ретро-стиле с длинными рукавами и бантами, обтягивающие юбки, платья с халтерами, водолазки со складками, а также блузы с V-образным декольте.

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Saint Laurent / Фото: Associated Press

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