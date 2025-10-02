ТСН в социальных сетях

Современные решения и новое видение: Джонатан Андерсон представил первую коллекцию для Dior

Многие говорили об этой коллекции и ждали ее презентации.

Юлия Каранковская
Показ Dior весна-лето 2026

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Для французского Модного дома Dior наступила новая эра — дизайнер Джонатан Андерсон презентовал в Париже свою первую коллекцию для этого знаменитого бренда. Шоу состоялось в рамках Недели моды и стало одним из самых ожидаемых событий, атмосфера в зале также была «наэлектризованной», ведь оценить новую коллекцию пришли мировые звезды, представители семейства Арно и даже первая леди Франции.

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Коллекция Андерсона была совсем не похожой на то, что предлагала публике его предшественница Мария Грация Кьюри, ведь вещи были более лаконичными, ориентированными на молодую аудиторию. Дизайнер показал на подиуме много вариаций мини-юбкой со складками и денима, также он предложил юбки-баллоны и новые модели, более креативны, знаменитых жакетов Bar, созданных после Второй мировой войны еще Кристианом Диором.

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

В качестве верхней одежды Андерсон предлагает кейпы и пальто со складками. Особое внимание и восхищения вызвали у многих платья-бюстье с плиссировкой и бантами.

Сам дизайнер отметил, что на создание этой коллекции у него было всего два месяца.

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

В коллекции также было изобилие аксессуаров, в частности дизайнер представил много новых сумок и обуви на любой случай: от стильных лоферов до изящных мюлей, украшенных гигантскими цветочными розетками.

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Dior весна-лето 2026 / © Associated Press

