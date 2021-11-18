Спортивный шик в коллекции Boss сезона весна-лето 2022

Показ коллекции прошел прямо на стадионе.

Коллекция Boss прет-а-порте сезона весна-лето 2022 понравится тем, кто отдает предпочтение удобной одежде, но вместе с тем хочет выглядеть стильно.

Цвет и принты

Коллекция Boss прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Основу коллекции составляет оранжево-бело-бежевое сочетание. Эти три цвета в сочетании смотрятся очень изысканно и оптимистично.

Коллекция Boss прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Также есть сине-серая линия и принты. Преобладает тонкая полоска и мелкая клетка.

Фактуры и ткани

Коллекция Boss прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Преобладает, конечно, трикотаж, но есть и шерсть и хлопок.

Фасоны и силуэты

Коллекция Boss прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Классические спортивные костюмы в сочетании с элегантными пальто, бомберы, укороченные худи с классическими рубашками и кроп-топы со штанами с заниженной талией, рубашки с топами и укороченные анораки - словом все, что мы привыкли видеть в магазинах спортивных брендов, вполне органично сочетается с элегантной повседневной одеждой.

Аксессуары и детали

Коллекция Boss прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

В коллекции есть красивые шапки, панамы, интересные сумки и эффектная обувь на толстой подошве. Особенно хороши ботинки, которые предлагается носить с высокими белыми носками с яркими полосками.

Читайте также: