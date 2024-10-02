Стиль преппи, оригинальная обувь и звезды на подиуме: бренд Miu Miu представил коллекцию весна-лето 2025

Модный дом Miu Miu принял участие в Неделе моды в Париже и в этот раз решил удивить публику звездными моделями на подиуме.

Так, в шоу принимали участие 69-летний актер Уиллем Дефо, Кара Делевинь, дочь Стинга - Элиот Самнер, и 16-летняя дочь Николь Кидман. Уже на протяжении нескольких сезонов этот бренд является одним из главных трендсеттеров, и его вещи регулярно попадают в рейтинги самых популярных вещей, поэтому внимание к Miu Miu было особенно пристальным.

В сезоне весна-лето 2025 Миучча Прада предлагает уже хорошо знакомый нам стиль преппи: высокие гольфы, лоферы, юбки со складками, как у школьниц, а также оверсайз-жакеты, шорты и майки на бретельках. Однако, что остается неизменным в этом бренде, - трусы, которые Миучча предлагает носить, как и ранее, в сочетании с футболками и поло. Интересными были аксессуары - Прада возвращает тренд нулевых с поясами-цепочками и заклепками.

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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