Стильно и ярко: дизайнеры Ксения Шнайдер, Елена Рева и Надя Дзяк приняли участие в Неделе моды в Лондоне

Украинские модные бренды KSENIASCHNAIDER, ELENAREVA и NADYA DZYAK представили коллекции весна-лето 2024 на Неделе моды в Лондоне. Мероприятие состоялось 19 сентября в рамках Международного сезона Украинской недели моды весна-лето 2024, который проходит за пределами страны из-за войны.

На подиуме дизайнеры презентовали стильные наряды шифона, шелка, денима и плотной костюмной ткани. Фасоны нарядов были совершенно разными: легкие летние полупрозрачные платья, костюмы, корсеты, топы и платья с рюшами. Также дизайнеры предлагают в новом сезоне отказаться от массивной обуви и носить с такими нарядами лаконичные босоножки на ремешках и каблуках, а также удобные кроссовки. Также нельзя не заметить на подиуме свежий тренд - обувь с ворсом.

Шоу Ukrainian Fashion Week в Лондоне / Фото: Getty Images

Шоу Ukrainian Fashion Week в Лондоне / Фото: Getty Images

Шоу Ukrainian Fashion Week в Лондоне / Фото: Getty Images

Шоу Ukrainian Fashion Week в Лондоне / Фото: Getty Images

Шоу Ukrainian Fashion Week в Лондоне / Фото: Getty Images

Шоу Ukrainian Fashion Week в Лондоне / Фото: Getty Images

Показ был совместным, а в конце шоу Ксения Шнайдер, Елена Рева и Надя Дзяк вышли на подиум с сине-желтыми флагами с подписями украинских героев.

Ксения Шнайдер, Елена Рева и Надя Дзяк / Фото: Getty Images

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