Стразы, пайетки и длинные платья: бренд Valentino представил коллекцию весна-лето 2023

Эту коллекцию не назвать лаконичной, ведь нарядам прет-а-порте бренд добавил немного кутюрного шика.

Во время Недели моды в Париже бренд Valentino презентовал коллекцию весна-лето 2023. В этот раз креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли решил сделать коллекцию очень гламурной, ведь в ней присутствует много вещей, расшитых сверкающими пайетками и бисером. Также Пиччоли представил наряды с монограммой бренда (она была нанесена и на лица некоторых моделей, как макияж), облегающие боди, шелковые короткие платья, платья на бретельках, платья-жакеты и некоторые андрогинные образы, например, костюм с шортами.

В новом сезоне дизайнер также отказался от яркого розового оттенка, который был центральным в его предыдущих показах, и теперь предлагает носить лаконичные белые рубашки, комбинезоны и лосины со стразами.

Простой или лаконичной эту коллекцию точно не назвать.

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

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