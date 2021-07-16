Сумочки в виде женской груди и золотые пальцы на обуви в коллекции Shiaparelli осень-зима 2021-2022 

Коллекция легендарного Модного дома была представлена в виде фотосессии.
Коллекция Shiaparelli прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 является наглядной иллюстрацией утверждения, что знаменитый Модный дом сейчас переживает небывалый подъем. Коллекция настолько невероятна, что практически не уступает кутюрной. При создании коллекции дизайнеры явно вдохновлялись искусством Древнего Египта.
Цвет и принты
Цветовая гамма не отличается яркостью, но выглядит очень изысканно, в ней преобладают сочетания черного белого и золота. Есть несколько вещей в клетку.
Фактуры и ткани
Очень красивая игра фактур, сочетания блестящей кожи и матовой шерсти, трикотажа и золотых металлических накладок, есть бархат.
Фасоны и силуэты
Силуэты очень женственные, практически в каждом наряде обыгрывается форма женской груди. Большинство моделей с акцентом на талии, подчеркнутой широким поясом в виде женского живота.
Аксессуары и детали
Аксессуары - главное "действующее лицо" коллекции. Сумка в виде женской груди, украшения, шляпы и декоративные пуговицы, представленные в коллекции обещают стать хитом.
Также очень хороша обувь на высокой танкетке с золотыми пальцами.
Смотрите также другие коллекции прет-а-порте осень-зима 2021-2022