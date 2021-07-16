Сумочки в виде женской груди и золотые пальцы на обуви в коллекции Shiaparelli осень-зима 2021-2022

Сумочки в виде женской груди и золотые пальцы на обуви в коллекции Shiaparelli осень-зима 2021-2022

Коллекция легендарного Модного дома была представлена в виде фотосессии.

Коллекция Shiaparelli прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 является наглядной иллюстрацией утверждения, что знаменитый Модный дом сейчас переживает небывалый подъем. Коллекция настолько невероятна, что практически не уступает кутюрной. При создании коллекции дизайнеры явно вдохновлялись искусством Древнего Египта.

Цвет и принты

Коллекция Shiaparelli прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Цветовая гамма не отличается яркостью, но выглядит очень изысканно, в ней преобладают сочетания черного белого и золота. Есть несколько вещей в клетку.

Фактуры и ткани

Очень красивая игра фактур, сочетания блестящей кожи и матовой шерсти, трикотажа и золотых металлических накладок, есть бархат.

Фасоны и силуэты

Коллекция Shiaparelli прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Силуэты очень женственные, практически в каждом наряде обыгрывается форма женской груди. Большинство моделей с акцентом на талии, подчеркнутой широким поясом в виде женского живота.

Аксессуары и детали

Коллекция Shiaparelli прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Аксессуары - главное "действующее лицо" коллекции. Сумка в виде женской груди, украшения, шляпы и декоративные пуговицы, представленные в коллекции обещают стать хитом.

Коллекция Shiaparelli прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Также очень хороша обувь на высокой танкетке с золотыми пальцами.

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