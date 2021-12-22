Сверкающая коллекция Tom Ford сезона весна-лето 2022

Коллекция получилась ослепительной в прямом смысле этого слова.

Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона весна-лето 2022 понравится тем, кто ностальгирует по моде нулевых.

Цвет и принты

Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона весна-лето 2022

Очень яркие цвета, много золота, серебра, розовый, фиолетовый, шоколадно-коричневый, синий, красный и ярко-голубой.

Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона весна-лето 2022

Есть вещи с леопардовым принтом.

Фактуры и ткани

Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона весна-лето 2022

Металлизированные ткани, блестящий шелк и трикотаж с золотым и серебряным напылением составляют основу коллекции.

Фасоны и силуэты

Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона весна-лето 2022

В коллекции представлено много брюк, превалирует гламурный вариант джоггеров, штаны-карго и бриджи.

Аксессуары и детали

Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона весна-лето 2022

Большую роль в коллекции играют аксессуары. Многие образы дополнены массивными ожерельями из многорядных цепей и ниток жемчуга.

Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона весна-лето 2022

Интересно смотрятся босоножки на широких ремнях вокруг щиколотки, которые иногда придерживают край брюк.

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