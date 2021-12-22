Сверкающая коллекция Tom Ford сезона весна-лето 2022

Коллекция получилась ослепительной в прямом смысле этого слова.
Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона весна-лето 2022 понравится тем, кто ностальгирует по моде нулевых.
Цвет и принты
Очень яркие цвета, много золота, серебра, розовый, фиолетовый, шоколадно-коричневый, синий, красный и ярко-голубой.
Есть вещи с леопардовым принтом.
Фактуры и ткани
Металлизированные ткани, блестящий шелк и трикотаж с золотым и серебряным напылением составляют основу коллекции.
Фасоны и силуэты
В коллекции представлено много брюк, превалирует гламурный вариант джоггеров, штаны-карго и бриджи.
Аксессуары и детали
Большую роль в коллекции играют аксессуары. Многие образы дополнены массивными ожерельями из многорядных цепей и ниток жемчуга.
Интересно смотрятся босоножки на широких ремнях вокруг щиколотки, которые иногда придерживают край брюк.
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