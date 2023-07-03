Светлая, лаконичная и романтичная: Dior презентовал коллекцию осень-зима 2024

Коллекция у дизайнера в этот раз получилась женственная и элегантная.

В Париже стартовала Неделя высокой моды и в первый день мероприятия свои коллекции показали многие известные бренд, среди которых, конечно же, был и Дом Christian Dior.

Для новой кутюрной коллекции креативный директор бренда Мария Грация Кьюри искала вдохновение в мифологии. Подиум украшали вышитые версии иллюстраций экзотических животных, женщин и природы, созданные итальянской художницей Мартой Роберти.

А что касается самих вещей, то в отличие от предыдущих коллекций, где можно было увидеть смелые цветы и цвета, в этот раз наряды от кутюр были в нейтральных оттенках. На подиуме можно было увидеть много белого, бежевого, серебристого и бледно-золотого. Силуэты нарядов также было без излишеств.

Показ коллекции Christian Dior Haute Couture осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior Haute Couture осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior Haute Couture осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior Haute Couture осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior Haute Couture осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior Haute Couture осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior Haute Couture осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior Haute Couture осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Christian Dior Haute Couture осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

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