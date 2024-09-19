Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Светлые тона, простые силуэты и необычные детали: Del Core презентовал коллекцию весна-лето 2025

Светлые тона, простые силуэты и необычные детали: Del Core презентовал коллекцию весна-лето 2025

Коллекция Del Core весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Героиня Даниэля Дель Коре в этом сезоне - женщина-ученый, а светлые тона коллекции являются отсылкой к лабораторным халатам.

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ бренда Del Core. В сезоне весна-лето 2025 бренд предлагает много светлых оттенков, полупрозрачные ткани, кружево.

Также в коллекции можно увидеть слегка свободные брючные костюмы с зауженными брюками и капри, облегающие кожаные куртки, надетые с шортами. Все выглядит практично, привлекательно и довольно повседневно.

Даже вечерние наряды, которых в коллекции было не так много, тоже выглядели лаконично, но роскошно и действительно интересно.

Коллекция Del Core весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Del Core весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Del Core весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Del Core весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Del Core весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Del Core весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Del Core весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Del Core весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Del Core весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Del Core весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Del Core весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Del Core весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Del Core весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Del Core весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Del Core весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Del Core весна-лето 2025 / Фото: Associated Press
Коллекция Del Core весна-лето 2025 / © Associated Press
Коллекция Del Core весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Читайте также:

Арест Усика. Кого поддержала Били Айлиш? Какое расстройство у дочери Ким Кардашьян? - ЖВЛ представляет

Арест Усика. Кого поддержала Били Айлиш? Какое расстройство у дочери Ким Кардашьян? - ЖВЛ представляет

Похожие темы:

Следующая публикация