Светлые тона, простые силуэты и необычные детали: Del Core презентовал коллекцию весна-лето 2025

Героиня Даниэля Дель Коре в этом сезоне - женщина-ученый, а светлые тона коллекции являются отсылкой к лабораторным халатам.

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ бренда Del Core. В сезоне весна-лето 2025 бренд предлагает много светлых оттенков, полупрозрачные ткани, кружево.

Также в коллекции можно увидеть слегка свободные брючные костюмы с зауженными брюками и капри, облегающие кожаные куртки, надетые с шортами. Все выглядит практично, привлекательно и довольно повседневно.

Даже вечерние наряды, которых в коллекции было не так много, тоже выглядели лаконично, но роскошно и действительно интересно.

Коллекция Del Core весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Del Core весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Del Core весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Del Core весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Del Core весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Del Core весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Del Core весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Del Core весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Del Core весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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