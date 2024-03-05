Свитера-статуэтки, грубая роскошь и дублинский китч: Alexander McQueen представил коллекция осень-зима 2024-2025

Британский Модный дом Alexander McQueen показал свою новую коллекцию осень-зима 2024-2025, которую создал новоназначенный креативный директор Шон Макгирр из Ирландии, занимающий этот пост только с октября прошлого года. Шоу прошло в Париже в рамках Недели моды.

После назначения у 35-летнего ирландца было действительно мало времени на создание полноценной коллекции, однако ему все же удалось показать свою индивидуальность, ритм жизни и китч улиц Дублина, но и сохранить традиционные для Alexander McQueen элементы и стилистику. Во многом дизайнер также обращался к творчеству самого основателя Дома Александра Маккуина.

Коллекцию Модный дом описывает как "грубая роскошь", "вскрытие животного внутри", "вязаная статуэтка". Именно поэтому на подиуме Шон продемонстрировал оригинальные кожаные пальто как из нуарного кино, свитера-бокалы большой связки с огромными воротниками, и элегантные изящные костюмы, которые он предлагает носить с брутально-массивными сапогами.

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Alexander McQueen / Фото: Getty Images

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Alexander McQueen / Фото: Getty Images

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Alexander McQueen / Фото: Getty Images

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Alexander McQueen / Фото: Getty Images

Читайте также: