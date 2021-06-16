Свитеры с узорами, бахрома и леопард в коллекции Etro сезона осень-зима 2021-2022

Знаменитый Модный дом Etro показал очень элегантную коллекцию.

Коллекция Etro прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 порадует его поклонников, потому что все главные составляющие стиля знаменитого бренда в ней присутствуют.

Цвет и принты

Коллекция Etro прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Бежево-коричневая цветовая гамма превалирует, но встречаются и яркие акценты: фуксия, оранжевый, голубой.

Коллекция Etro прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Традиционные для бренда принты пейсли представлены очень широко. Но наряду с классическими "огурцами" встречается и леопардовый принт.

Фактуры и ткани

Коллекция Etro прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

В коллекции много интересного трикотажа. Но есть также и тонкая шерсть, и шелк, и бархат. Несколько нарядов сшиты из стеганых тканей, которые в этом сезоне будут в моде.

Фасоны и силуэты

Коллекция Etro прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Очень хороши широкие, зауженные книзу брюки с высокой талией, кардиганы и пальто-халаты. В коллекции неожиданно много жилеток. Также стоит обратить внимание на уютные свитеры с интересным орнаментом, которые предлагается заправлять в брюки.

Аксессуары и детали

Коллекция Etro прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Много вещей с длинной бахромой, которая придает динамики силуэтам.

Коллекция Etro прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Большинство моделей имеют красивый пояс на талии с довольно массивной пряжкой.

Коллекция Etro прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Из обуви можно отметить высокие кожаные ботфорты с острыми носками.

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