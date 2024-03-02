Свободные фасоны, клетка и трусы: бренд Vivienne Westwood представил коллекцию осень-зима 2024-2025

Показ состоялся в Париже и отличился не только звездами на подиуме, но и отсутствием корсетов.
В рамках Недели моды состоялся показ ready-to-wear коллекции осень-зима 2024-2025 британского бренда Vivienne Westwood, которую представил нынешний креативный директор марки Андреас Кронталер - муж покойной основательницы бренда Вивьен Вествуд. Шоу состоялось в Париже, а на подиум вышли такие звезды как Сэм Смит, Лила Мосс и Кристен Макменами.
Традиционно для этой марки в коллекции было использовано много клетки, которая является отсылкой к традиционным шотландским национальным костюмам, также Кронталер предлагает в новом сезоне носить головные уборы, гольфы, лосины, свободные платья, кейп-пальто и жакеты, а также вещи с разрезами.
Но привлекло в этой коллекции внимание то, что в ней не было традиционных нарядов с корсетами, которые являются визитной картой марки. Вместо этого дизайнер следуя недавнему тренду также предлагает различные варианты трусови даже мужские балетки.