Свободные фасоны, многослойность и лаконичность: Bottega Veneta представил коллекцию осень-зима 2024-2025

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ бренда Bottega Veneta. Креативный директор марки Матье Блази презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025.

Дизайнер решил отдать дань уважения прошлому бренда, и его новая коллекция выделялась минималистскими линиями и цветами, но также практичностью. Блази, без сомнения, стал одним из тех, кто смог соединить современные тенденции, красоту и удобство, ведь его коллекция идеально подойдет и для выхода в свет, деловой встречи или похода в офис.

На подиуме дизайнер представил платья миди с оригинальным принтом, напоминающим рисунок с последней страницы школьной тетради, несколько вариантов бахромы, тренчи, изделия из твида, свободные пальто и костюмы с юбками с ярким принтом. Также Блази продолжает тему многослойности и предлагает носить рубашки поверх ярких водолазок и футболок.

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Bottega Veneta / Фото: Associated Press

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