Такого еще не было: модели на Неделе моды в Нью-Йорке демонстрировали "наряды" из клейкой ленты

Такого еще не было: модели на Неделе моды в Нью-Йорке демонстрировали "наряды" из клейкой ленты

В Нью-Йорке в рамках Недели моды состоялся очень необычный показ дизайнера Джоэла Альвареса, но демонстрировали модели на подиуме не наряды, а клейкую ленту.

Проект Альвареса называется Black Tape. Дизайнер создает на обнаженных телах моделей замысловатые узоры с помощью специальной черной клейкой ленты, которая не токсична и безболезненно снимается с тела. Чаще всего "наряды" напоминаю боди, а для их создания требуется около двух рулонов ленты.

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Некоторые образы дизайнер доделывал прямо на подиуме.

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Сам Джоэл называет себя единственным в мире экспертом по тейпированию тела, основателем и пионером жанра искусства тейпирования.

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