Такого мы не ожидали: бренд Miu Miu предлагает носить цветной пластырь как аксессуар

Модные тенденции этим летом обещают быть особенно необычными. Теперь быть в тренде вы сможете, даже купив пластырь в аптеке.

Поскольку лето уже не за горами, помимо красивой открытой обуви часто мы будем видеть еще один элемент образа - пластырь на ногах. Однако Модный дом Miu Miu предлагает сделать эту вещь действительно частью летнего лука.

Показ Miu Miu весна-лето 2024 / Фото: Getty Images

Во время Недели моды в Париже бренд презентовал коллекцию прет-а-порте весна-лето 2024, и интересным элементом многих луков моделей на подиуме стал яркий пластырь на пальцах и пятках.

У всех девушек пластыри были совершенно разными и намотаны на разные пальцы. Был этот прием придуман заранее или перед самим показом, неизвестно, но то, что цветной пластырь моделям выдали перед шоу и позволили в нем выйти на подиум, рассказала супермодель Джиджи Хадид.

"Это моя любимая вещь", - буквально сияя от счастья, говорит Джиджи Хадид в ТикТок-видео Dazed перед шоу Miu Miu Spring 2024. "Нам дали пластыри и разрешили их показывать. Это так мило и по-доброму. Просто лучший день", - добавила девушка.

Показ Miu Miu весна-лето 2024 / Фото: Getty Images

Показ Miu Miu весна-лето 2024 / Фото: Getty Images

Похоже, что таким образом бренд решил переосмыслить модные ценности и показать, что в этом сезоне в тренде не только комфорт, но и забота о себе. Поэтому не прячьте больше пластырь, а выбирайте яркий и носите его гордо.

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