Технологичность, шелк и детализация: Модный дом Schiaparelli презентовал роскошную кутюрную коллекцию

В Париже в рамках Недели высокой моды состоялся показ кутюрной коллекции весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli. Бренд уже традиционно открыл это мероприятие.

Коллекция креативного директора бренда - дизайнера Дэниел Розберри - была просякнута современными технологиями и отсылками к творчеству основательницы бренда - Эльзы Скиапарелли, а также сюрреализмом, научной-фантастикой и космосом.

Такую тему для коллекции дизайнер выбрал неспроста, поскольку она тесно связана с семейными увлечениями Эльзы. В 1877 году дядя основательницы Дома - Джованни Скиапарелли, директор обсерватории Брера в Милане, - обнаружил нечто новое: серию каналов, площадь которых равна Большому Каньону, прорезающих поверхность Марса. Он также придумал термин "марсианин" и непреднамеренно положил начало нашему современному увлечению существами оттуда. Работа дяди повлияли на других членой семьи, которые также увлекались астрологией.

На подиуме дизайнер презентовал платья из шелка оттенка айвори, декор в виде шелковых шипов, сложные наряды с драпировками, вышивку, бахрому, а также наряды и декор из уже современных артефактов - плат и старых мобильных телефонов.

Показ коллекции Haute Couture весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture весна-лето 2024 Модного дома Schiaparelli / Фото: Associated Press

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