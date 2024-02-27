Темные цвета, бахрома и пряжки: бренд Ferragamo презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ коллекции осень-зима 2024-2025 Модного дома Ferragamo. Бренд в своей новой коллекции сделал ставку на роскошные и качественные ткани, из которых сшиты пальто, но также на подиуме можно заметить структурированные костюмы и роскошные кожаные сумки.

Преобладают в коллекции насыщенные темные цвета, которые идеально впишутся в осенние и зимние образы: темно-зеленые, коричневые, горчичные, черные и марсала. Также в коллекции можно заметить такие интересные детали, как широкие пряжки, прозрачные ткани, бахрому и обувь с Т-образными ремешками, что явно дает намек на ретро. А вот насыщенный оливковый оттенок отсылает нас к милитари-тематике, которая также прослеживается и у других марок.

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Ferragamo / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Ferragamo / Фото: Associated Press

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