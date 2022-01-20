Тигрово-леопардовая и очень сексуальная коллекция Roberto Cavalli сезона весна-лето 2022

Тигрово-леопардовая и очень сексуальная коллекция Roberto Cavalli сезона весна-лето 2022

Знаменитый Модный дом представил очень яркую коллекцию.

Коллекция Roberto Cavalli прет-а-порте сезона весна-лето 2022 полностью посвящена тигру - символу этого года по китайскому календарю.

Цвет и принт

Коллекция Roberto Cavalli прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Цветовая гамма в рыжевато-коричневых тонах, много черного, есть немногочисленные яркие акценты.

Коллекция Roberto Cavalli прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Главная фишка коллекции - принты. Кроме традиционных для бренда тигровых и леопардовых принтов в коллекции широко используется изображение морды тигра.

Фактуры и ткани

Шелк, атлас, парча и кожа дополняются металлическими деталями и перьями.

Фасоны и силуэты

Коллекция Roberto Cavalli прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень выразительные и сексуальные силуэты, много вырезов, глубоких декольте, высоких разрезов. Есть кроп-топы, бустье, пышные юбки и ультракороткие мини.

Аксессуары и детали

Коллекция Roberto Cavalli прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Обратите внимание на обувь и украшения с металлическими элементами в виде голов и клыков тигра.

Читайте также: