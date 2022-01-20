Тигрово-леопардовая и очень сексуальная коллекция Roberto Cavalli сезона весна-лето 2022

Знаменитый Модный дом представил очень яркую коллекцию.
Коллекция Roberto Cavalli прет-а-порте сезона весна-лето 2022 полностью посвящена тигру - символу этого года по китайскому календарю.
Цвет и принт
Цветовая гамма в рыжевато-коричневых тонах, много черного, есть немногочисленные яркие акценты.
Главная фишка коллекции - принты. Кроме традиционных для бренда тигровых и леопардовых принтов в коллекции широко используется изображение морды тигра.
Фактуры и ткани
Шелк, атлас, парча и кожа дополняются металлическими деталями и перьями.
Фасоны и силуэты
Очень выразительные и сексуальные силуэты, много вырезов, глубоких декольте, высоких разрезов. Есть кроп-топы, бустье, пышные юбки и ультракороткие мини.
Аксессуары и детали
Обратите внимание на обувь и украшения с металлическими элементами в виде голов и клыков тигра.
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