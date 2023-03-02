Ткань, которая меняет цвет: бренд Anrealage удивил технологичным шоу на Неделе моды в Париже

На Неделе моды в Париже был представлен и японский бренд Anrealage. Дизайнер Кунихико Моринага презентовал публике коллекцию осень-зима 2023-2024 с помощью перформанса - в свете ультрафиолета наряды меняли свой цвет.

Эта технология не новая - Кунихико работает с ней уже около десяти лет, однако в этой коллекции он применил ее для разных видов ткани и текстур. В отношении искусственного меха, бархата, кружева, трикотажа, жаккарда и атласа фотохромный эффект был применен впервые.

Показ проходил очень интересно - пары моделей выходили на подиум в нарядах похожего фасона, в этот момент перед ними были опущены две УФ-лампы, которые постепенно поднимались. Когда свет попадал на ткань, она из белой превращалась в цветную.

Что касается самой коллекции, то дизайнер представил много вариантов верхней одежды: тренчи, пальто, шубы из искусственного меха. Также на подиуме можно увидеть костюмы, платья с широкими воротниками, а также наряды с рюшами.

Показ коллекции Anrealage прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

Показ коллекции Anrealage прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

Показ коллекции Anrealage прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

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