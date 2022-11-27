Тонкие пуховики, цветочный принт и с ремнем: Андре Тан назвал неактуальную зимнюю одежду и чем ее заменить

Пуховик с ремнем и капюшоном — Дутое пальто

Пуховик с ремнем и капюшоном при низких температурах бесполезен. А все из-за объема — он слишком плотно сидит по фигуре, поэтому у него нет воздушной прослойки (которая не дает вам замерзнуть). Предлагаю заменить на длинное дутое пальто монохромных классических цветов: черного, белого, синего или серого.

Фото: Instagram Андре Тана

Пуховик с большим количеством меха — Дубленка

Сейчас в моде главное — функционал, а мех в качестве отделки никак не помогает в сохранении тепла (разве что на капюшоне). Альтернативой может стать дубленка с цветным мехом внутри. Или же более классические вариации. Комбинируйте с обувью на каблуке, грубыми ботинками или казаками.

Фото: Instagram Андре Тана

Крупный цветочный принт — Анималистичный принт

Честно признаюсь, цветочный принт в минусовую погоду вызывает у меня диссонанс. Если монохромные образы кажутся вам слишком скучными и привычными, обратите внимание на верхнюю одежду с анималистичным принтом. Ее можно сочетать как с базовыми вещами, так и с более экспериментальными и смелыми образами (кожаные брюки/юбки с контрастным рисунком).

Фото: Instagram Андре Тана

Укороченный пуховик с рукавом ¾ — Длина макси

Предлагаю неактуальную длину рукава ¾ заменить на длину макси. Чем длиннее ваша верхняя одежда в этом году, тем лучше. Это могут быть яркие шерстяные пальто или эффектные из экокожи, а также дутые удлиненные пуховики, которые спасут даже в самый сильный мороз.

Фото: Instagram Андре Тана

Тонкие пуховики — Бомбер

Это действительно нужная и полезная вещь в холодное время года, но с одной оговоркой: если носить ее исключительно в качестве промежуточного слоя: под пальто, куртку, плащ или шубу. Если не любите удлиненную верхнюю одежду — присмотритесь к бомберу. В этом сезоне актуальны модели из нейлона, оверсайз, а также из экомеха и кожи.

Фото: Instagram Андре Тана

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