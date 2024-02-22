Тонкие ремешки, трикотаж и много темных цветов: Max Mara презентовали коллекцию осень-зима 2024-2025

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ Max Mara и в этот раз креативный директор бренда Ян Гриффитс решил взять пример с коллег и тоже обратился к стилистике двухтысячных. Дизайнер в своей довольно меланхоличной коллекции возвращает в моду тонкие ремешки на талии, шорты и предлагает много трикотажа.

В коллекции мы видим также корсеты, сумки в и обувь в стиле 30-х годов, различные фасоны длинных пальто, водолазки, теплые кардиганы и юбки с запахом. Доминирующим в коллекции является черный цвет, однако также дизайнер предлагает вещи верблюжьего, овсянкового и серого цветов.

Показ коллекции бренда Max Mara осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Max Mara осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Max Mara осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Max Mara осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Max Mara осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Max Mara осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Max Mara осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Max Mara осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Max Mara осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Max Mara осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Max Mara осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Max Mara осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Max Mara осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Max Mara осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ коллекции бренда Max Mara осень-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

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