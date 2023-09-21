Тренчи с интересными принтами и яркие платья: бренд Burberry представил коллекцию весна-лето 2024

В Лондоне состоялась Неделя моды и одним из брендов, который презентовал новую коллекцию, стал Burberry.

На подиуме креативный директор бренда Дэниел Ли показал интересную и довольно яркую коллекцию с большим количеством плиссировки и фирменными тренчами с лацканами и эполетами, которые и прославили эту марку. Однако в этот раз Burberry предлагает тренчи с принтами, заниженными талиями, роскошного молочного оттенка. С классическими клетчатыми подкладками в коллекции тоже есть модели.

Также дизайнер предлагает наряды с цветочным принтом, платья с рюшами на одно плечо и водолазки без рукавов. Подолы у многих платьев и юбок асимметричные.

Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

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