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Тренчи с интересными принтами и яркие платья: бренд Burberry представил коллекцию весна-лето 2024

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
540
Время на прочтение
1 мин
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Тренчи с интересными принтами и яркие платья: бренд Burberry представил коллекцию весна-лето 2024

Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

В Лондоне состоялась Неделя моды и одним из брендов, который презентовал новую коллекцию, стал Burberry.

На подиуме креативный директор бренда Дэниел Ли показал интересную и довольно яркую коллекцию с большим количеством плиссировки и фирменными тренчами с лацканами и эполетами, которые и прославили эту марку. Однако в этот раз Burberry предлагает тренчи с принтами, заниженными талиями, роскошного молочного оттенка. С классическими клетчатыми подкладками в коллекции тоже есть модели.

Также дизайнер предлагает наряды с цветочным принтом, платья с рюшами на одно плечо и водолазки без рукавов. Подолы у многих платьев и юбок асимметричные.

Показ коллекции Burberry весна 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Burberry весна 2024 / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
540
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